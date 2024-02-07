Вячеслав Колосков: в РФС заинтересованы в продлении соглашения с Карпиным

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что РФС заинтересован в продлении соглашения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Я так понимаю, раз Митрофанов сказал, что будет разговор с Карпиным по новому контракту в сборной России, значит, в РФС заинтересованы в продлении соглашения. Карпин не откажется от нового контракта. Плохо работается? Три игры в год провёл, никакой ответственности. Я думаю, что здесь всё стабильно будет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. 1 сентября 2021 года национальная команда провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.