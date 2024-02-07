«Спартак» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Зимнего кубка РПЛ начнётся в 19:30

В матче Winline Зимнего кубка РПЛ встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Спартак М Москва, Россия Не начался Ростов Ростов-на-Дону, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Для «Спартака» это будет первый матч на турнире. «Ростов», в свою очередь, ранее обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 3:1. В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко.