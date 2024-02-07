Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: работа на трансферном рынке никогда не прекращалась

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе грозненского клуба на трансферном рынке.

«В связи с санкциями мы сталкиваемся с определёнными проблемами. Но работа на трансферном рынке никогда не прекращалась. Она ведётся круглый год. По ходу этого сезона мы столкнулись с ситуацией, когда из-за множества травмированных игроков часто приходилось использовать футболистов не на своих позициях. Поэтому для нас важно было подписать центрального защитника. Остановились на кандидатуре Надера Гандри. Он футболист с опытом, игрок национальной сборной, за его плечами матчи на высоком уровне, как чемпионат мира. Уверен, он нам поможет», — приводит слова Айдамирова официальный сайт «Ахмата».

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона грозненцы завершили на 13-м месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч «Ахмат» набрал 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мирослава Ромащенко сыграет с «Уралом» на домашней арене. Матч состоится в начале марта.