Тарханов: в «Спартаке» за Абаскалем всегда должно быть последнее слово

Российский специалист Александр Тарханов высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» сейчас на пятом месте, значит, плохо, что дали Абаскалю такие полномочия. Но время ещё есть, очковый разрыв маленький, поэтому если они будут хорошо играть, то могут за медали побороться. В принципе, все вопросы должен решать главный тренер, его последнее слово должно быть всегда», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В 21-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» 2 марта.