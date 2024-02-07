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Дьяков: руководители «Спартака» сами виноваты, что дали такие полномочия Абаскалю

Дьяков: руководители «Спартака» сами виноваты, что дали такие полномочия Абаскалю
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Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что руководители «Спартака» сами виноваты в том, что дали большие полномочия главному тренеру Гильерме Абаскалю.

«Если кто-то из руководства «Спартака» давал такие полномочия Абаскалю, чтобы тренер лез через кого-то или не только тренировал команду, но и взвалил на себя часть работы спортивного директора, то это руководители сами виноваты. Видимо, они были не против. «Спартак» и Абаскаль получили те трансферы, которые хотели. Поэтому сейчас, если что-то не так, всё висит именно на главном тренере», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В 21-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» 2 марта.

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