Сёмин: Карпин хорошо выполняет работу в очень тяжёлой для сборной России ситуации

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о главном тренере сборной России по футболу Валерии Карпине. Специалист совмещает работу в национальной команде и «Ростове».

«Как я понимаю, работу Карпина футбольная федерация оценила положительно. В очень сложной для сборной ситуации Валерий работает хорошо. В целом те задачи, что были поставлены в этот период, выполняются. Он знает сегодняшнее направление, которое требуют от него. Я считаю, Карпин хорошо выполняет свою работу, имеет отличный контакт с футболистами.

Продление контракта? Это его личное дело. Думаю, мы рано говорим об этом. Времени ещё достаточно много, ситуация может измениться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.