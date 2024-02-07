Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Карпин хорошо выполняет работу в очень тяжёлой для сборной России ситуации

Сёмин: Карпин хорошо выполняет работу в очень тяжёлой для сборной России ситуации
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о главном тренере сборной России по футболу Валерии Карпине. Специалист совмещает работу в национальной команде и «Ростове».

«Как я понимаю, работу Карпина футбольная федерация оценила положительно. В очень сложной для сборной ситуации Валерий работает хорошо. В целом те задачи, что были поставлены в этот период, выполняются. Он знает сегодняшнее направление, которое требуют от него. Я считаю, Карпин хорошо выполняет свою работу, имеет отличный контакт с футболистами.

Продление контракта? Это его личное дело. Думаю, мы рано говорим об этом. Времени ещё достаточно много, ситуация может измениться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Материалы по теме
Неожиданный трансфер из РПЛ. Теперь к работе Карпина в сборной ещё больше вопросов
Неожиданный трансфер из РПЛ. Теперь к работе Карпина в сборной ещё больше вопросов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android