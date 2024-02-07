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Сенников: Карпин нужен сборной России — за ним хорошо проделанная работа

Сенников: Карпин нужен сборной России — за ним хорошо проделанная работа
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин нужен национальной команде.

«Я думаю, что Валерий Карпин нужен сборной. Хорошо проделанная работа за ним. Сейчас основная задача для нашей сборной — это найти молодых талантливых ребят, которые через время выстрелят. Я думаю, самому Валерию интересно работать с национальной командой. Подобное совмещение постов — достаточно нормальная история. Нагрузки сейчас толком нет. Нет ни чемпионатов мира для нас, ни других важных турниров. На отдельные сборы и матчи, я думаю, нет проблем, чтобы штаб приехал.

Я думаю, он хочет продолжить работать в сборной. Для этого у него есть и мотивация, и силы. Да и ребята, мне кажется, все за него», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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