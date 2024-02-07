Журналист, специализирующийся на «Баварии», высказался об интересе команды к Файзуллаеву

Немецкий журналист издания Kicker Франк Линкеш, который специализируется на «Баварии», прокомментировал интерес мюнхенской команды к игроку ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Для меня это неожиданная новость, потому что я никогда раньше не слышал про этого игрока. На 100% не стал бы ничего исключать, «Бавария» очень активна на рынке. Всех молодых, талантливых игроков клуб знает и следит за ними. Теоретически трансфер исключать нельзя, но сейчас «Бавария» сконцентрирована на поиске опорного полузащитника. Если где-то игрока на эту позицию и ищут, то это Испания или Франция. Также важно отметить, что «Бавария» чаще всего покупает игроков, которые уже известны в Европе», — приводит слова Линкеша Championat.asia.

Напомним, ранее сообщалось, что Файзуллаев заинтересовал немецкий гранд, который следил за игроком ещё с момента его выступлений за сборную Узбекистана до 23 лет. Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекистанского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Его рыночная стоимость составляет € 4 млн.