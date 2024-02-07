Мирослав Клозе: Тухель является подходящим тренером для «Баварии», критика слишком резка

Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель является подходящим тренером для мюнхенского клуба.

«Я пока не особо общался с ним лично, но на коротких встречах он показался мне человечным и чутким. Он хочет максимума, это можно услышать в его высказываниях. Есть разные способы добиться этого. Но критика в его адрес для меня слишком резка. Я думаю, что он подходящий тренер для «Баварии». Это также требует терпения. Первым решением не всегда может быть смена тренера», — приводит слова Клозе журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент после 20 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 очками. Лидером чемпионата является «Байер», в активе которого 52 очка.