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Мирослав Клозе: Тухель является подходящим тренером для «Баварии», критика слишком резка

Мирослав Клозе: Тухель является подходящим тренером для «Баварии», критика слишком резка
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Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель является подходящим тренером для мюнхенского клуба.

«Я пока не особо общался с ним лично, но на коротких встречах он показался мне человечным и чутким. Он хочет максимума, это можно услышать в его высказываниях. Есть разные способы добиться этого. Но критика в его адрес для меня слишком резка. Я думаю, что он подходящий тренер для «Баварии». Это также требует терпения. Первым решением не всегда может быть смена тренера», — приводит слова Клозе журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент после 20 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 очками. Лидером чемпионата является «Байер», в активе которого 52 очка.

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