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У Бензема произошёл конфликт с тренером после возвращения в «Аль-Иттихад» — Marca

У Бензема произошёл конфликт с тренером после возвращения в «Аль-Иттихад» — Marca
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У футболиста «Аль-Иттихада» Карима Бензема произошёл конфликт с главным тренером команды Марсело Гальярдо после возвращения в клуб, сообщает Marca.

По информации источника, форвард вернулся в расположение команды и по решению Гальярдо должен был работать индивидуально. Это не понравилось Бензема, и он публично возмутился таким решением, после чего покинул тренировочное занятие.

Напомним, в середине января главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо отстранил французского футболиста по причине того, что он не прибыл вовремя на клубную базу, откуда команда направилась на тренировочные сборы. До этого инцидента Бензема уже пропустил три тренировки в конце минувшего декабря. После этого появились слухи, что 36-летний футболист изъявил желание покинуть «Аль-Иттихад».

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