Стал известен стартовый состав «Ростова» на игру Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком»

Сегодня, 7 февраля, состоится матч Winline Зимнего кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стал известен стартовый состав «Ростова».
«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко, Роналдо.
Ранее свой стартовый состав объявил «Спартак».
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Угальде, Промес.
Для «Спартака» это будет первый матч на турнире. «Ростов», в свою очередь, ранее обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 3:1.