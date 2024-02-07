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Стал известен стартовый состав «Ростова» на игру Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Ростова» на игру Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком»
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Сегодня, 7 февраля, состоится матч Winline Зимнего кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Winline Зимний Кубок РПЛ
07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стал известен стартовый состав «Ростова».

«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

Ранее свой стартовый состав объявил «Спартак».

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Угальде, Промес.

Для «Спартака» это будет первый матч на турнире. «Ростов», в свою очередь, ранее обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 3:1.

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
Календарь Зимнего кубка РПЛ
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