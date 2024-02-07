Судьи и помощники Первой лиги завершили сбор в Турции

Учебно-тренировочный сбор для 24 арбитров и 27 ассистентов Мелбет Первой лиги прошёл в Турции с 29 января по 7 февраля, сообщает РФС.

В программе сбора были лекции с работой в группах и разбором моментов прошедших матчей Первой лиги, работа на товарищеских матчах, а также ежедневные занятия с футболистами с моделированием игровых ситуаций и принятием решений во время интенсивных тренировок.

На учебно-тренировочном сборе с судьями и помощниками работали иностранные инструкторы. Часть лекционных занятий провёл член ЭСК Джюнейт Чакыр. Фитнес-тренер ФИФА Милован Ристич вместе с фитнес-командой проводил тренировки на поле.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Первой лиги лидером является махачкалинское «Динамо» с 37 очками.