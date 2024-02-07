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Роналдо из «Ростова» будет выступать под седьмым номером

Роналдо из «Ростова» будет выступать под седьмым номером
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Футболист «Ростова» Роналдо будет выступать под седьмым игровым номером, сообщает РПЛ. При этом новый защитник южан Умар Сако будет играть под третьим номером, а новичок Эяд Эль-Аскалани – под 34-м.

Фото: РПЛ

Напомним, 23-летний Роналдо перешёл в «Ростов» 12 января. Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. Ближайшими преследователями «быков» являются «Зенит» с 36 очками и «Динамо» (32).

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