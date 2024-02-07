Роналдо из «Ростова» будет выступать под седьмым номером

Футболист «Ростова» Роналдо будет выступать под седьмым игровым номером, сообщает РПЛ. При этом новый защитник южан Умар Сако будет играть под третьим номером, а новичок Эяд Эль-Аскалани – под 34-м.
Фото: РПЛ
Напомним, 23-летний Роналдо перешёл в «Ростов» 12 января. Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.
На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. Ближайшими преследователями «быков» являются «Зенит» с 36 очками и «Динамо» (32).