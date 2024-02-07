«Когда резюме — это ещё не всё». «Жирона» установила в Мадриде щит перед игрой с «Реалом»

«Жирона» установила в Мадриде огромный рекламный щит за три дня до матча 24-го тура испанской Примеры с «Реалом», который пройдёт 10 февраля.

«Когда резюме – это ещё не всё», — написано на рекламном щите.

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Напомним, главный тренер «Жироны» был удалён на 89-й минуте матча из-за неспортивного поведения. Отметим, что Анхель пропустит игру 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков. Встреча команд в 24-м туре состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.