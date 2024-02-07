Агент Азмуна: по будущему решения нет, но этот сезон Сердар отыграет в «Роме»

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, заявил, что остаток нынешнего сезона его клиент проведёт в римском клубе. Иранец принадлежит «Байеру», выступая за «Рому» на правах годичной аренды.

«Мы очень довольны Сердаром. Он в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в «Роме», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Азмун провёл за римлян 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Байером» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.