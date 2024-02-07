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«Реал» рискует провести матч с «Жироной» без единого центрального защитника

«Реал» рискует провести матч с «Жироной» без единого центрального защитника
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В среду, 7 февраля, на тренировочной сессии мадридского «Реала» ни один из центральных защитников команды не работал с общей группой. Об этом сообщает журналист Аранча Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Антонио Рюдигер работал на поле по индивидуальной программе, а Начо Фернандес тренировался в зале. Давид Алаба и Эдер Милитао продолжают восстанавливаться от серьёзных травм — разрывов крестообразной связки.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Отмечается, что главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, по всей видимости, придётся задействовать на позиции центрального защитника Дани Карвахаля (правый защитник) и Орельена Тчуамени (опорный полузащитник).

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 58 очков после 23 туров. «Жирона» отстаёт от «сливочных» на два очка. Встреча команд в 24-м туре состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
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