Игроки «Баварии» Киммих и Юпамекано вернулись к тренировкам перед матчем с «Байером»

Футболисты мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих и Деотшанкюль Юпамекано вернулись к тренировкам с командой.

«Оба игрока отсутствовали после домашней победы со счетом 1:0 над «Унионом» 24 января из-за травм. Киммих получил травму плеча, а Юпамекано получил разрыв мышечного волокна в задней части левого бедра. Теперь они вернулись к тренировкам команды за три дня до матча с «Байером». Кроме того, недоступными для команды являются капитан Мануэль Нойер (лёгкие проблемы с коленом) и новичок Брайан Сарагоса (грипп)», — сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент после 20 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 очками. Лидером чемпионата является «Байер», в активе которого 52 очка.