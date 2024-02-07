Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Катар в драматичном матче переиграл Иран и вышел во второй подряд финал Кубка Азии

Катар в драматичном матче переиграл Иран и вышел во второй подряд финал Кубка Азии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала Кубка Азии, в котором встречались национальные команды Ирана и Катара. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с малайзийским рефери Мухаммадом бин Насаруддином. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Катару удалось одержать победу со счётом 3:2 и выйти в финал, где им будет противостоять Иордания.

Первым удалось забить Ирану — красивым голом ударом через себя отметился форвард Сердар Азмун. Однако уже спустя 13 минут катарцы восстановили равенство на табло. Ещё до перерыва команде удалось выйти вперёд — на 43-й минуте ворота «персидских леопардов» поразил нападающий Акрам Афиф.

Почти сразу после возобновления игры иранцы смогли отыграться — Алиреза Джаханбакш уверенно реализовал пенальти. Однако в концовке матча Катару удалось вырвать победу. На 82-й минуте решающий мяч забил Алмоез Али. Матч так и завершился — 3:2 в пользу страны-хозяйки турнира.

Таким образом, сборная Катара вышла во второй подряд финал Кубка Азии. В 2019 году команда уверенно обыграла японцев со счётом 3:1 и завоевала свой первый подобный трофей.

Кубок Азии . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 18:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 3
Катар
1:0 Азмун – 4'     1:1 Абулсаллам – 17'     1:2 Афиф – 43'     2:2 Джаханбакш – 51'     2:3 Али – 82'    
Удаления: Халилзаде – 90+3' / нет
Турнирная сетка Кубка Азии - 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android