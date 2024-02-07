Катар в драматичном матче переиграл Иран и вышел во второй подряд финал Кубка Азии

Завершился матч 1/2 финала Кубка Азии, в котором встречались национальные команды Ирана и Катара. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с малайзийским рефери Мухаммадом бин Насаруддином. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Катару удалось одержать победу со счётом 3:2 и выйти в финал, где им будет противостоять Иордания.

Первым удалось забить Ирану — красивым голом ударом через себя отметился форвард Сердар Азмун. Однако уже спустя 13 минут катарцы восстановили равенство на табло. Ещё до перерыва команде удалось выйти вперёд — на 43-й минуте ворота «персидских леопардов» поразил нападающий Акрам Афиф.

Почти сразу после возобновления игры иранцы смогли отыграться — Алиреза Джаханбакш уверенно реализовал пенальти. Однако в концовке матча Катару удалось вырвать победу. На 82-й минуте решающий мяч забил Алмоез Али. Матч так и завершился — 3:2 в пользу страны-хозяйки турнира.

Таким образом, сборная Катара вышла во второй подряд финал Кубка Азии. В 2019 году команда уверенно обыграла японцев со счётом 3:1 и завоевала свой первый подобный трофей.