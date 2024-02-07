Зелимхан Бакаев посетил матч «Спартак» — «Ростов»

Футболист «Зенита», который выступает на правах аренды в «Аль-Вахде» из ОАЭ, Зелимхан Бакаев посетил матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Ростов» (0:2), который проходит в данный момент.

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Бакаев является воспитанником «Спартака», сыграв за московскую команду 105 матчей во всех турнирах, где он отметился 14 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. При этом уже в «Зените» 27-летний россиянин сыграл 34 матча во всех турнирах, где отметился тремя голами и тремя ассистами.

Бакаев перебрался в команду из ОАЭ в сентябре и уже сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн.