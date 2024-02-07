«Атлетико» — «Атлетик» Б: текстовая трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30

В среду, 7 февраля, пройдёт матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Главным арбитром встречи будет Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в очном матче в рамках Ла Лиги. Это произошло 16 декабря 2023 года в игре 17-го тура. Тогда «матрасники» в гостях уступили «Атлетику» со счётом 0:2.

На пути к 1/2 финала турнира «Атлетико» победил «Луго» (3:1), мадридский «Реал» (4:2 ДВ) и «Севилью» (1:0). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Эйбара» (3:0), «Алавеса» (2:0) и «Барселоны» (4:2 ДВ).