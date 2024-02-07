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Стало известно, что делает игрок «Ювентуса» Фаджоли во время отстранения

Стало известно, что делает игрок «Ювентуса» Фаджоли во время отстранения
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Стало известно, что делает футболист туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли во время отстранения, сообщает La Gazzetta dello sport.

Прошло 109 дней с тех пор, как он был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки на футбольные матчи, что положило начало новой главе в его жизни. После того как ему запретили заниматься футболом, Фаджоли спокойно двигался вперёд по жизни, проявляя повышенный интерес к теннису вместе со своей девушкой Джулией. В отличие от Поля Погба, ему также разрешено тренироваться со своими товарищами по команде в «Ювентусе».

22-летний полузащитник один или два раза в неделю встречается со специалистом по наркозависимости Паоло Жарре, который работает над его игровой зависимостью. Он черпает вдохновение у Паоло Росси, который также был дисквалифицирован и стал героем сборной Италии на чемпионате мира 1982 года.

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