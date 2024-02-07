«Барселона» интересуется вингером сборной Японии

Вингер «Брайтона» и сборной Японии Каору Митома может перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство каталонцев видит в 26-летнем игроке реальное усиление атакующей линии. Сине-гранатовые предпримут попытки по приобретению Митомы предстоящим летом.

Отмечается, что «Барселона» планирует снизить стоимость футболиста с помощью включения в сделку своего игрока — Ансу Фати. В нынешнем сезоне испанец выступает за «Брайтон» на правах годичной аренды.

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Митома выступает за «Брайтон» с 2021 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «чаек» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.