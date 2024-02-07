Журналист, живущий в Германии: трансфер Файзуллаева в «Баварию» сейчас невозможен

Мирон Гойхман — русскоязычный журналист, живущий в Германии, прокомментировал интерес «Баварии» к игроку московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Появившаяся в СМИ информация об интересе «Баварии» к Файзуллаеву больше похожа на попытку создать дополнительный интерес к этому, несомненно, талантливому игроку. Большинство знакомых мне журналистов из Германии встретили эту новость с улыбкой. Даже если «Бавария» действительно заинтересована в этом игроке, этот трансфер сейчас невозможен. Понятно, что «Бавария» не сможет в сложившейся ситуации прийти к какому-либо соглашению ни с одним российским клубом», — приводит слова Гойхмана Championat.asia.

Напомним, ранее сообщалось, что Файзуллаев заинтересовал немецкий гранд, который следил за игроком ещё с момента его выступлений за сборную Узбекистана до 23 лет. Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекистанского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Его рыночная стоимость составляет € 4 млн.