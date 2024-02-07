Агент Энцо Фернандеса опроверг слухи о желании игрока покинуть «Челси»

Футбольный агент Уриэль Перес, представляющий интересы полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, опроверг слухи о желании игрока покинуть лондонскую команду.

«Энцо не собирается никуда уходить. Владельцы клуба честно рассказывали нам о проекте во время перехода. Сразу было понятно, что путь будет непростым, потому что молодым игрокам потребуется время, чтобы сыграться. Но когда все кусочки пазла сложатся, «Челси» начнёт прогрессировать», — приводит слова Переса журналист Эдуардо Бургос в соцсети Х (ранее Twitter).

Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе прошлого года за € 121 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «синих» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.