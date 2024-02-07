«У Джуда характер 30-летнего человека». Мэддисон — о ментальных качествах Беллингема

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о ментальных качествах своего партнёра по сборной Англии Джуда Беллингема, выступающего за мадридский «Реал».

«Джуд – отличный парень, я его просто обожаю. У него менталитет как у 30-летнего человека, несмотря на столь юный возраст. Поэтому мы с ним отлично ладим. А ещё он очень любит футбол. Джуд одержим игрой, и мне это в нём нравится», — приводит слова Мэддисона Goal.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.