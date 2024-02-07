Первый тренер Миранчука отреагировал на признание Алексея лучшим игроком «Аталанты»

Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал признание футболиста лучшим игроком месяца итальянской команды.

«Награда лучшего игрока «Аталанты» в январе поможет Миранчуку психологически раскрепоститься. Достиг Алексей этого, потому что ему стали доверять — это самое главное, а всё остальное он умеет. Пропал стресс, который копился долгое время. Сейчас Алексей стал одним из лучших игроков в команде, но есть Гасперини, который видит по-другому», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Миранчук в январе сыграл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.