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Первый тренер Миранчука отреагировал на признание Алексея лучшим игроком «Аталанты»

Первый тренер Миранчука отреагировал на признание Алексея лучшим игроком «Аталанты»
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Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал признание футболиста лучшим игроком месяца итальянской команды.

«Награда лучшего игрока «Аталанты» в январе поможет Миранчуку психологически раскрепоститься. Достиг Алексей этого, потому что ему стали доверять — это самое главное, а всё остальное он умеет. Пропал стресс, который копился долгое время. Сейчас Алексей стал одним из лучших игроков в команде, но есть Гасперини, который видит по-другому», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Миранчук в январе сыграл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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