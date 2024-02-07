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«Арсенал» может продлить контракт с Жоржиньо до конца сезона

«Арсенал» может продлить контракт с Жоржиньо до конца сезона
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Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо имеет шансы остаться в лондонской команде по окончании нынешнего сезона, несмотря на истекающий срок действия контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, трудовое соглашение сторон предусматривает опцию продления по инициативе клуба до конца текущего сезона. Отмечается, что игрой итальянца очень доволен главный тренер «канониров» Микель Артета.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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