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Кот-д'Ивуар — ДР Конго: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Африки

Кот-д'Ивуар — ДР Конго: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Африки
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Сегодня, 7 февраля, состоится полуфинальный матч Кубка африканских наций – 2024 между сборными Кот-д'Ивуара и ДР Конго. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
1-й тайм
0 : 0
ДР Конго

Стали известны стартовые составы команд.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Н'Дика, Боли, Синго, Кессье, Сери, Градель, Фофана, Адингра, Аллер.

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Калулу, Мбемба, Бака, Масуаку, Пикель, Мутуссами, Элиа, Какута, Висса, Бакамбу.

Победитель этой пары в финальном матче Кубка африканских наций сыграет либо со сборной Нигерии, либо с национальной командой ЮАР. Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Турнирная таблица Кубка Африки
Календарь Кубка Африки
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