Джикия — журналистам: попозже пообщаемся. С Новым годом всех!

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия отказался общаться с журналистами после матча Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:3).

«Пообщаться? Попозже ещё пообщаемся во время турнира. С Новым годом всех!» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы Джикии, заявил, что при Гильерме Абаскале нового контракта со «Спартаком» не будет. Также сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» предложил контракт Джикии.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.