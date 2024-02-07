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Бастони хотел покинуть «Интер» в 2019 году, но Конте убедил его остаться

Бастони хотел покинуть «Интер» в 2019 году, но Конте убедил его остаться
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони рассказал, что мог покинуть миланскую команду четыре года назад.

«В 2018 году я провёл хороший сезон в «Парме», а затем мне повезло поработать в «Интере» под руководством Антонио Конте.

Изначально я просил об уходе из команды, потому что они подписали Диего Година, также в составе были такие мастера, как Милан Шкриньяр и Стефан де Врей. Однако Конте настоял на своём и убедил меня остаться», — приводит слова Бастони Football Italia.

Бастони выступает за «Интер» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «нерадзурри» 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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