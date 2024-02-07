Тренер «Ростова» Карпин прокомментировал разгромную победу над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (3:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Первые 20 минут ничего не получилось, последние 20 — окей. Второй тайм нужно учитывать и соперника, сопротивление. Во втором тайме у соперника вышли другие футболисты. Наверное, разное физическое состояние у команд», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, на 39-й минуте защитник ростовчан Евгений Чернов открыл счёт после неудачного выхода из штрафной в исполнении голкипера московской команды Александра Максименко. Спустя пару минут Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова» с передачи Роналдо. На 62-й минуте полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин сделал счёт 3:0, забив красивый мяч издали.