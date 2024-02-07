«Сахалинец» сообщил, что не будет больше участвовать во Второй лиге

Футбольный клуб «Сахалинец» сообщил, что не будет больше участвовать в ЛЕОН-Второй лиге.

«Мы официально заявляем о том, что нашей команды в предстоящих сезонах Второй лиги и МФЛ не будет. Будем перед вами честны, после окончания договора с нашим генеральным партнёром команда месяц находилась в активном поиске новых партнёров, но, к сожалению, на сегодняшний день у клуба нет предложений, способных соответствовать нашим задачам в ФНЛ-2 или МФЛ.

От лица руководства, тренерского штаба, а также всех игроков клуба мы благодарим вас за ваши эмоции на трибунах и очень надеемся, что скоро мы с вами снова увидимся! Мы не прощаемся, в любой момент клуб может возобновить своё участие в профессиональных турнирах под эгидой РФС, а также в медийном футболе», — сообщает пресс-служба клуба.

После 17 сыгранных матчей Второй лиги Б группы 3 «Сахалинец» закончил выступление на втором месте с 36 очками.