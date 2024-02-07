«Где я — там победа». Глушаков — о матче «Ростов» — «Спартак»

Российский полузащитник Денис Глушаков, который сейчас находится без контракта и тренируется в составе «Ростова», прокомментировал победу в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0).

«Для меня счёт не важен. Просто получить игровой тонус, нагрузить себя. Хотелось побольше поиграть, но и за эти минуты благодарен тренерскому штабу. Первые 30 минут была равная игра, все бились. Ребята молодцы, забили голы, мы вышли во втором тайме, удержали результат, ещё были моменты, чтобы забить.

Команда работает над ударами, поэтому получаются хорошие голы. Для меня сегодня не было ничего сложного, столько матчей позади. Может, кажется, что мы тяжёлые, так как мы играем под нагрузками. Где Глушаков — там победа. Это шутка (смеётся)», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».