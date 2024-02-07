Стала известна речь Дани Алвеса в суде. Его обвиняют в изнасиловании девушки

Стала известна речь бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса в суде. Его обвиняют в изнасиловании девушки.

«Начался разговор, мы стали танцевать, я подошёл к ней, но с уважением. Она начала танцевать около меня, мы начали сближаться. Она сказала мне да. Мне пришлось настаивать? Вовсе нет. Мы зашли в туалет, она начала расстёгивать мне штаны, я ей помог. Она была сверху, я схватил её за талию. Я не жестокий человек и вообще не хватал её за волосы», — приводит слова Алвеса AS.

Ранее в зал судебного заседания прибыла мать Алвеса, которая хотела увидеть своего сына. Однако перед началом судебного разбирательства бразильский экс-футболист попросил суд, чтобы его мать и прочие члены семьи были выведены из зала. Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.