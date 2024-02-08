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Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Атлетико» — «Атлетик» Б: гости вышли вперёд в середине первого тайма

«Атлетико» — «Атлетик» Б: гости вышли вперёд в середине первого тайма
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Атлетик» Бильбао. Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Главным арбитром встречи назначен Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
2-й тайм
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 25'    

«Атлетик» вышел вперёд на 25-й минуте благодаря голу форварда Алекса Беренгера с пенальти — 1:0.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в очном матче в рамках Ла Лиги. Это произошло 16 декабря 2023 года в игре 17-го тура. Тогда «матрасники» в гостях уступили «Атлетику» со счётом 0:2.

На пути к 1/2 финала турнира «Атлетико» победил «Луго» (3:1), мадридский «Реал» (4:2 ДВ) и «Севилью» (1:0). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Эйбара» (3:0), «Алавеса» (2:0) и «Барселоны» (4:2 ДВ).

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