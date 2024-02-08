«Гавр» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Страсбургу», Кузяев получил прямую красную

Сегодня, 8 февраля, проходил матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встречались «Страсбург» и «Гавр». Игра шла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция). Матч начался в 22:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте нападающий хозяев Дилан Баква открыл счёт. На 30-й минуте Андре Айю после передачи Самуэля Грандсира сравнял счёт, однако уже через шесть минут Эмануэль Эмега с передачи Баквы вновь вывел «Страсбург» вперёд. На 81-й минуте российский полузащитник Далер Кузяев получил прямую красную карточку за подножку, оставив команду в меньшинстве. На 90-й минуте Марвен Сеная упрочил преимущество хозяев. Отметим, что Кузяев появился в этом матче с первых минут.

«Гавр» ранее в Кубке Франции прошёл «Кан» (2:1) и «Шатору» (1:0). «Страсбург» в прошлых стадиях французского турнира обыграл «Авуэн» со счётом 4:0 и «Клермон» (3:1).