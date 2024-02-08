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Журналист: отец Лички проводил семинар, куда пригласил Марцела, за что подвергся критике

Журналист: отец Лички проводил семинар, куда пригласил Марцела, за что подвергся критике
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Чешский журналист редакции Denik Sport Ондрей Сквор заявил, что Вернер Личка, который является отцом главного тренера «Динамо» Марцела Лички, организовал семинар, куда пригласил сына, за что подвергся критике.

«В Чехии почти не следят за работой главного тренера «Динамо» Марцела Лички, но все знают, что он работает в России. Сейчас не то время, чтобы болельщики интересовались его успехами. Но это время придёт тоже.

Недавно его отец Вернер Личка, президент Чешского союза тренеров, организовал семинар, на который пригласил Марцела, чтобы он выступал там. За это Вернер подвергся критике», — приводит слова Сквора Metaratings.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.

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