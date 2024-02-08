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Президент «Ростова» прокомментировал решение ФИФА в пользу клуба по делу Норманна

Президент «Ростова» прокомментировал решение ФИФА в пользу клуба по делу Норманна
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал решение ФИФА в пользу российского клуба по делу бывшего игрока команды Матиаса Норманна.

«После решения CAS мы не общались с Норманном. Насколько мне известно, была подана апелляция, которая будет рассмотрена в мае. Мы планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна», — приводит слова Арутюнянца Sport24.

Напомним, ФИФА обязала бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, ныне выступающего за саудовский «Аль-Раед», выплатить ростовскому клубу € 2,9 млн за необоснованный досрочный разрыв контракта. Кроме того, если норвежец не заплатит клубу Российской Премьер-Лиги, он будет дисквалифицирован до тех пор, пока «Ростов» не получит деньги.

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