«Атлетико» проиграл «Атлетику» в домашнем матче полуфинала Кубка Испании

Закончился полуфинальный матч Кубка Короля, в котором мадридский «Атлетико» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче в сетку ворот хозяев забил вингер «Атлетика» Алекс Беренгер, исполнив 11-метровый удар.

Отметим, это первая игра двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка Испании. Ответная встреча пройдёт на «Сан-Мамесе» 29 февраля.

Следующий матч «Атлетико» проведёт с «Севильей» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Игра состоится 11 февраля в 20:30 по мск. «Атлетик» же 12 февраля отправится в гости к «Альмерии». Начало – в 23:00 мск.

Материалы по теме «Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала»

Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»: