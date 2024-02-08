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«Атлетико» проиграл «Атлетику» в домашнем матче полуфинала Кубка Испании

«Атлетико» проиграл «Атлетику» в домашнем матче полуфинала Кубка Испании
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Закончился полуфинальный матч Кубка Короля, в котором мадридский «Атлетико» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 25'    

Единственный мяч в матче в сетку ворот хозяев забил вингер «Атлетика» Алекс Беренгер, исполнив 11-метровый удар.

Отметим, это первая игра двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка Испании. Ответная встреча пройдёт на «Сан-Мамесе» 29 февраля.

Следующий матч «Атлетико» проведёт с «Севильей» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Игра состоится 11 февраля в 20:30 по мск. «Атлетик» же 12 февраля отправится в гости к «Альмерии». Начало – в 23:00 мск.

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