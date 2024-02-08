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Юрген Клопп не согласится возглавить «Барселону» в следующем сезоне

Юрген Клопп не согласится возглавить «Барселону» в следующем сезоне
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп откажется возглавить «Барселону» в следующем сезоне, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, Клопп исключил возможность возглавить «Барселону» в следующем сезоне, поскольку хочет отдохнуть после ухода из «Ливерпуля». Отмечается, что на его решение не повлияют ни звонок президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ни предложения от других клубов.

Напомним, Хави и Клопп объявили, что покинут «Барселону» и «Ливерпуль» соответственно после окончания сезона-2023/2024.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее специалист тренировал «Боруссию» и «Майц».

На данный момент «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 50 очков.

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