Вальверде: игрок «Атлетико» вошёл обеими ногами в Прадоса – это красная карточка

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал гостевую победу в полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:0) и отметил спорный эпизод с участием Рейнилду Мандавы.

«На этом стадионе всегда тяжело побеждать. «Атлетико» всегда стремится вперёд и заставляет вас защищаться. И это был типичный такой матч Кубка Испании. В конце концов мы справились.

Эпизод с фолом Рейнилду? Я не пересматривал этот момент по телевизору. Но игрок «Атлетико» вошёл обеими ногами в Прадоса, и с моей позиции я думаю, что это должно было быть красной карточкой», – приводит слова Вальверде Washington Post.

Отметим, на 25-й минуте Рейнилду Мандава получил жёлтую карточку за фол на игроке «Атлетика» Беньяте Прадосе. Эпизод стал ключевым в матче, поскольку арбитр назначил пенальти, который исполнил вингер гостей Алекс Беренгер.

Ответный матч состоится 29 февраля на стадионе «Атлетика» «Сан-Мамесе». В декабре баскский клуб на своём поле в рамках чемпионата Испании обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.

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