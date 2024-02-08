«Не стоит переживать, такое бывает». Диего Симеоне – о поражении от «Атлетика»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении в первом полуфинальном матче Кубка Испании от «Атлетика» (0:1).

«Думаю, в целом мы провели хороший матч, но ошибки дорого обходятся в кубковых играх. Мы очень хорошо отработали первый тайм, а второй тайм – еще лучше, много времени проводили на половине поля соперника. Мы не реализовали голевые моменты, но не стоит переживать, такое бывает.

У соперника преимущество, теперь они будет играть дома, при своих болельщиках, но мы сделаем все возможное для победы. Это футбол, все может случиться», – приводит слова Симеоне Marca.

Ответный матч между командами состоится 29 февраля в 23:30 по мск.

В другом полуфинале «Мальорка» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). Второй матч пройдёт 27 февраля в 23:30 по мск.