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Микушин: выходишь на поле, на котором «Зенит» играл в Кубке УЕФА — мурашки по коже

Микушин: выходишь на поле, на котором «Зенит» играл в Кубке УЕФА — мурашки по коже
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Защитник выступающего в Первой лиге «Ленинградца» Владислав Микушин рассказал о своих впечатлениях от игры на петербургском стадионе «Петровский», который является домашним для его клуба.

«Какие впечатления от стадиона «Петровский», где играет свои матчи «Ленинградец»? На «Петровском» потрясная атмосфера. Когда ты выходишь на поле, на котором «Зенит» играл в Кубке УЕФА, у тебя возникают определенные чувства. Когда выхожу на поле, у меня мурашки по коже. Начинаю молиться и благодарю Бога, что у меня есть возможность выходить на такой стадион. Летом приходит много людей, все поддерживают. Это не самый новый стадион, но легендарный», — приводит слова Микушина «Спорт день за днём».

Стадион «Петровский» был открыт в Ленинграде в июле 1925 года, его текущая вместимость составляет 20 985 зрителей. С 1994 по 2017 год «Петровский» являлся домашней ареной петербургского «Зенита», в том числе в еврокубковых матчах.

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