Президент «Наполи» рассказал, после какого инцидента решил уволить Руди Гарсию из клуба

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера команды.

«Перед его последним матчем (0:1 с «Эмполи» – прим. «Чемпионат») я зашел в раздевалку. Спросил его, уверен ли он в своем составе. Он ответил: «Позвольте мне этим заниматься!» Когда кто-то говорит тебе это таким тоном ты либо сразу отправляешь его погулять, либо садишься.

В перерыве я спустился в раздевалку, чтобы сказать ему: «Какого черта ты делаешь? Ты хочешь, чтобы тебя уволили?» Вот так все и закончилось. Гарсия всегда удивлял своими расстановками. В конце концов, я послал его на хер», – приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.

Гарсия возглавил «Наполи» в июле 2023 года. Под руководством 59-летнего специалиста команда сыграла 16 матчей. В чемпионате Италии после 12 туров «Наполи» набрал 21 очко. В ноябре французский тренер был уволен.

После 22 туров «Наполи» занимает седьмое место в Серии А с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (57 очков).