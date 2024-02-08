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В Испании опубликовали турнирную таблицу Ла Лиги без судейских ошибок

В Испании опубликовали турнирную таблицу Ла Лиги без судейских ошибок
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Испанский журналист Хуанфе Санс опубликовал в социальной сети X (ранее носившей название Twitter) версию турнирной таблицы для клубов топ-5 чемпионата Испании без учёта ошибок, совершённых арбитрами.

В версии Хуанфе Санса чемпионская гонка в испанской Ла Лиге без влияния судейских оплошностей выглядит так:

  1. «Реал» Мадрид — 58 очков.
  2. «Жирона» — 56 очков.
  3. «Атлетико» Мадрид — 45 очков.
  4. «Барселона» — 44 очка.
  5. «Атлетик» Бильбао — 42 очка.
Ла Лига. Турнирная таблица
Ла Лига. Календарь

В реальной турнирной таблице чемпионата Испании по итогам 23 туров в активе мадридского «Реала» и «Жироны» такое же количество очков — 58 и 56 соответственно, третье место с 50 очками занимает «Барселона», четвёртое — набравший 48 очков «Атлетико», пятое — «Атлетик» с 45 очками.

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