В Испании опубликовали турнирную таблицу Ла Лиги без судейских ошибок

Испанский журналист Хуанфе Санс опубликовал в социальной сети X (ранее носившей название Twitter) версию турнирной таблицы для клубов топ-5 чемпионата Испании без учёта ошибок, совершённых арбитрами.

В версии Хуанфе Санса чемпионская гонка в испанской Ла Лиге без влияния судейских оплошностей выглядит так:

«Реал» Мадрид — 58 очков. «Жирона» — 56 очков. «Атлетико» Мадрид — 45 очков. «Барселона» — 44 очка. «Атлетик» Бильбао — 42 очка.

В реальной турнирной таблице чемпионата Испании по итогам 23 туров в активе мадридского «Реала» и «Жироны» такое же количество очков — 58 и 56 соответственно, третье место с 50 очками занимает «Барселона», четвёртое — набравший 48 очков «Атлетико», пятое — «Атлетик» с 45 очками.