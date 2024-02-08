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Экс-лидер «Ромы» Манолас близок к переходу в клуб-аутсайдер Серии А

Экс-лидер «Ромы» Манолас близок к переходу в клуб-аутсайдер Серии А
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«Салернитана» договорилась о сотрудничестве с экс-защитником «Ромы» и сборной Греции Костасом Маноласом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский клуб подпишет 32-летнего игрока обороны на правах свободного агента. Трудовое соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона. В ближайшие дни защитник прибудет в Италию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Напомним, Манолас играл в «Роме» на протяжении пяти лет (с 2014 по 2019 год). Защитник доходил с римлянами до полуфинала Лиги чемпионов — 2017/2018. Также футболист выступал за такие команды, как «Наполи», «Олимпиакос» и АЕК.

Последней командой игрока обороны была эмиратская «Шарджа». Соглашение Маноласа с этим клубом истекло 16 января этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Салернитану» ещё одного именитого центрального защитника — Жерома Боатенга.

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