Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» — Галлардо

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе продлит контракт с парижским клубом и никогда не перейдёт в мадридский «Реал», сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе готов вести переговоры с заинтересованными в нём клубами при соблюдении ряда условий. Во-первых, футболист хочет получать зарплату в размере € 50 млн в год, а во-вторых, ему бы хотелось получить подписной бонус в размере € 120 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 29 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.