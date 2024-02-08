В «Ростове» прокомментировали выступление Мохеби за сборную Ирана на Кубке Азии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал выступление нападающего дончан Мохаммада Мохеби за сборную Ирана на Кубке Азии.

«За выступлением Мохеби в сборной Ирана на Кубке Азии следим. К сожалению, вчера проиграли Катару в полуфинале. Они хорошо играли. Мы надеялись, что они выйдут в финал. Иран прошёл японцев. Я не ожидал, что уступят Катару. Но это футбол — тем он и прекрасен», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Ирана на Кубке Азии — 2024 дошла до полуфинала, где уступила национальной команде Катара со счётом 2:3. Мохеби в 17 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона забил два гола и сделал три результативные передачи.