Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» прокомментировали выступление Мохеби за сборную Ирана на Кубке Азии

В «Ростове» прокомментировали выступление Мохеби за сборную Ирана на Кубке Азии
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал выступление нападающего дончан Мохаммада Мохеби за сборную Ирана на Кубке Азии.

«За выступлением Мохеби в сборной Ирана на Кубке Азии следим. К сожалению, вчера проиграли Катару в полуфинале. Они хорошо играли. Мы надеялись, что они выйдут в финал. Иран прошёл японцев. Я не ожидал, что уступят Катару. Но это футбол — тем он и прекрасен», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Ирана на Кубке Азии — 2024 дошла до полуфинала, где уступила национальной команде Катара со счётом 2:3. Мохеби в 17 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона забил два гола и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Мохеби высказался о победе Ирана над Японией в 1/4 финала Кубка Азии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android