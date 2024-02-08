Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов — об Угальде в «Спартаке»: думаем, что нам Месси привезли

Семшов — об Угальде в «Спартаке»: думаем, что нам Месси привезли
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о трансфере Манфреда Угальде из «Твенте» в московский «Спартак». По мнению экс-футболиста, костариканцу необходимо время для адаптации в Российской Премьер-Лиги. Также он выделил сильные качества новичка красно-белых и высказал мнение, что Угальде может раскрыть новые сильные стороны в «Спартаке».

«Мы думаем, что нам Месси привезли. Конечно, парню надо адаптироваться, он приехал из другого чемпионата. У него есть хорошие качества, он неплохо работает с мячом. И прессингует, и работает, и трудяга. Думаю, у него есть другие качества помимо роста, на которые обратил внимание «Спартак» и на которых он может сыграть», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Угальде — в топ-6 самых дорогих трансферов «Спартака» в истории. Кто ещё в списке?
Истории
Угальде — в топ-6 самых дорогих трансферов «Спартака» в истории. Кто ещё в списке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android