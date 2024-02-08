Семшов — об Угальде в «Спартаке»: думаем, что нам Месси привезли

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о трансфере Манфреда Угальде из «Твенте» в московский «Спартак». По мнению экс-футболиста, костариканцу необходимо время для адаптации в Российской Премьер-Лиги. Также он выделил сильные качества новичка красно-белых и высказал мнение, что Угальде может раскрыть новые сильные стороны в «Спартаке».

«Мы думаем, что нам Месси привезли. Конечно, парню надо адаптироваться, он приехал из другого чемпионата. У него есть хорошие качества, он неплохо работает с мячом. И прессингует, и работает, и трудяга. Думаю, у него есть другие качества помимо роста, на которые обратил внимание «Спартак» и на которых он может сыграть», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».