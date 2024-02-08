Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в товарищеском матче с «Ростовом»

Семшов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в товарищеском матче с «Ростовом»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом». Напомним, товарищеская игра проходила в Абу-Даби и завершилась победой ростовчан со счётом 3:0.

«Команды в разной игровой форме, игровой ритм у «Ростова» лучше. Заметно, что тренерский штаб «Ростова» уже процентов на 90 определился с основным составом, который будет начинать весеннюю часть чемпионата. «Спартак» в поисках. Возможно, если бы не было ошибок, которые привели к забитым мячам, игра сложилась бы иначе. «Ростов» в этом матче на дистанции посолиднее смотрелся. Были забиты мячи симпатичные. В целом «Ростов» выглядит хорошо», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Первый открытый матч «Спартака» в году — разнос! Команда Карпина забивала много и красиво
Видео
Первый открытый матч «Спартака» в году — разнос! Команда Карпина забивала много и красиво
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android